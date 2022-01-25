İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaşanan kar esaretine ilişkin AKOM’da açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarınsan satır başları şöyle:

Kar yağışı 21.00’i itibariyle yoğunlaştı ama özellikle dün çok yoğun bir kar yağışını yaşadık.

Öğleden sonra 15.00 itibariyle Arnavutköy ve Eyüp Sultan bölgesinde yoğun bir biçimde başlayan kar yağışı 18.00 sonrası İstanbul’un özellikle batı tarafında çok yoğun etkisini gösterdi. Metrekareye düşen kar 8 saatte yaklaşık 60 kiloya ulaştığı bilgisini aldık.

Dün ifade etmiştim kar kalınlığı 80 cm bulan bölgelerimiz var. Bazı yığılmalarla bazı bölgelerde 1 metreyi aşan yoğunluğa ulaştı.

Bugün de akşam itibariyle beklenen 18.00’den sonra yoğun bir şekilde devam etme ihtimali yüksek. Yapılan bütün uyarılara, açıklamalara bütün vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz.

Özellikle sayın valimizin açıklaması var halkımızın dikkatine sunduğu bunların önemli olduğunu ve uyulması gerektiğini hatırlatalım.

Bugün saat 13.00’e kadar bazı özel görevi olan araçların dışında araçların trafiğe çıkmaması hususunda uyarı yaptı valiliğimiz.

Anadolu ve Trakya istikametinden şehrimize araç giriş kısıtlamasının devam edeceğini duyurdular. Aynı şekilde otogarlardan çıkış kısıtlaması bugün 13.00’e kadar devam edecek.

TEM Otoyolu’nda Kuzey Çevre Yolu’nda ve D-100 karayolunda aracını bırakmış olan vatandaşlarımızın da araçlarını bu alanlardan almasına müsaade edilecektir.

Şu an itibariyle sadece mağdur olan vatandaşlarımıza katkı sunma, yollarını açma, onlara erişme hususunda titiz bir çalışmanın sürdüğünü ifade edelim.

Dün akşam metro seferlerini gece 02.00’ye kadar uzatarak titiz davrandık. İstanbul’un doğusundan batısına D-100’den sahil yoluna birçok noktada kapalı yolumuz yoktur. Ana arterlerde kapalı yolumuz yoktur.

İstanbul Havalimanı’nda 13.00’e kadar uçuşların iptal edildiği bilgisini yine duyuralım. Avrasya Tüneli’nde Asya-Avrupa gidiş istikametinin kapalı olduğunu buradan duyurmuş olalım.

İBB adına Halk Ekmek üretimi yoğun bir şekilde devam etmekte sadece kar yağışı nedeniyle birkaç saat aksaklık ile Cebeci fabrikamızdan sevkiyat biraz gecikti.

Halk Ekmek büfelerinden vatandaşımız ihtiyacını karşılayabilecektir. Hiçbir su kesintisi olmayacaktır.

Sokakta kalan vatandaşlarımızın kendi konuk noktalarımızda ya da bazı otellerde ağırladığımızı ifade edelim.

Bayrampaşa otogarımız olmak üzere Alibeyköy cep otogarı da dahil olmak üzere 1500’e yakın yolcuyu ağırlamaktayız.

İstanbul’da hiçbir su kesintisi olmayacaktır. 65 bin civarında kumanya dağıttık.

Sokak canlılarıyla ilgili 500 noktada 2 tonun üzerinde besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımımızı sürdüreceğiz.