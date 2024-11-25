İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kreş hamlesine sert tepki: Cesaretin varsa gel de kapat!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün yazısı üzerine kreşi olan belediyeler için valiliklere yazı gönderdi.

Bakanlık, 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılmasını ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında kanuna göre hareket edilmesinin sağlanmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda belediye kreşlerinin kapatılması sonucunu doğuracağı şeklinde algılanan yazıya tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları söyledi:

* Bu akıl tutulması, ne yapacağınızı şaşırmak. Allah bunlara akıl versin. Bu millet sandıkta 'Git kardeşim' diyecek. Böyle bir işin siyaseti olmaz. 20 bin annenin faydalandığı kreşleri niye kapatıyorsun?

* Devlet dinine, siyasetine bakmayacak, devlet herkesi sevecek. Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum.