İBB Başkanı İmamoğlu'nun savcılığa sevk edileceği tarih belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre; savcılık tarafından yapılan açıklamada, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır.” denildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmasında gözaltına alınmış İmamoğlu'na "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yöneltilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı operasyonlarda gözaltına alınanların sayı 90'a yükselirken, 106 kişi hakkında da gözaltı kararı verilmişti.