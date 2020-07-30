İBB: Bayram boyunca tüm seferler ücretsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İETT ve şehir vapurları seferlerinin bayram boyunca ücretsiz olacağı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından arife günü ile bayram boyunca yapılacak İETT ve şehir vapurları seferleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
İETT otobüs seferleri 30 Temmuz arife günü iş günü sefer tarifesi, 31 Temmuz (bayramın birinci günü) tarihinde pazar günü sefer tarifesi, 1 – 3 Ağustos tarihleri arasında ise cumartesi günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Şehir vapurlarında 30 Temmuz Arife günü iş günü sefer tarifesi, bayram boyunca pazar günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Bayram boyunca tüm seferler ücretsiz olacaktır.