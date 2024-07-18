İBB, Boğaz manzaraları arsayı 398 milyon liraya satıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mülkiyeti kendisinde bulunan Sarıyer ilçesinde 829,43 metrekare büyüklüğünde turizm imarlı arsayı 398 milyon TL bedelle satışa çıkardı.
Haber Merkezi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satışa çıkarılan Boğaz manzaralı alanın metrekaresine 480 bin lira değer biçildi. Arazi 398 milyon 126 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.
Alan şu an Grand Tarabya Oteli tarafından restoran olarak kullanılıyor. İhalenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 31 Temmuz'da saat 10.00’da gerçekleşeceği öğrenildi.