İBB, Boğaz manzaraları arsayı 398 milyon liraya satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satışa çıkarılan Boğaz manzaralı alanın metrekaresine 480 bin lira değer biçildi. Arazi 398 milyon 126 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Alan şu an Grand Tarabya Oteli tarafından restoran olarak kullanılıyor. İhalenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 31 Temmuz'da saat 10.00’da gerçekleşeceği öğrenildi.