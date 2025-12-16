İBB burs 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar bugün açıklanacak mı?

İBB burs başvurularını tamamlayan binlerce üniversite öğrencisi, aradan geçen haftaların ardından sonuçlara odaklandı. Sosyal medyada ve arama motorlarında “İBB burs 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusu giderek daha fazla dile getiriliyor. İşte olası tarih...

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?

16 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.