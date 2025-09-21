İBB burs başvuru tarihi açıklandı mı? İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite hayatına adım atan gençler için finansal destek büyük önem taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu burslar da, bu süreçte öğrencilerin en büyük desteklerinden biri durumunda... Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte gözler burs başvuruları tarihinde... Peki, İBB burs başvuru tarihi açıklandı mı?
İstanbul'da okuyanlar üniversite öğrencileri İBB burs başvurularını bekliyor. Eğitim hayatı boyunca öğrencilere büyük fırsat sunan burslar için heyecan dorukta... Her gün iletilen soru ise "İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde... İşte ayrıntılar...
İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları duyuruya göre 23 Eylül 2025 saat 09.00'da başlayacak.
Başvuru genel koşulları
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **