İBB burs başvuru tarihi açıklandı mı? İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

İstanbul'da okuyanlar üniversite öğrencileri İBB burs başvurularını bekliyor. Eğitim hayatı boyunca öğrencilere büyük fırsat sunan burslar için heyecan dorukta... Her gün iletilen soru ise "İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde... İşte ayrıntılar...

İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları duyuruya göre 23 Eylül 2025 saat 09.00'da başlayacak.

Başvuru genel koşulları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **