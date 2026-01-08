İBB burs ne zaman yatacak? Genç Üniversiteli Desteği takvimi belli oldu mu?

İBB Genç Üniversiteli Desteği'ne 2025-2026 Eğitim öğretim yılı için 255 bin 697 kişi başvuru yaptı. Sonuçlar geçen hafta ilan edildi. Şimdi gözler bursların yatacağı tarihte... Bu bilgiye ulaşmak için "İBB burs ne zaman yatacak" sorusu sıkça geliyor.

İBB Genç Üniversiteli Desteği ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi takvimile ilgli bir bilgi geçmedi. Daha önce yapılan duyurularda "Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir" denildi.

Program kapsamında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL tutarında genç üniversiteli sosyal desteği sağlanacak.

Ayrıca 20 bin öğrenciye aylık ulaşım desteği verilirken, 10 bin öğrenciye ise 5.000 TL tutarında kıyafet desteği sunulacak.