İBB burs sonuç tarihi belli oldu mu? 2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçlarının ilanı sonrası İBB burs sonuç tarihi aramaları iyice hızlandı. Öğrenciler İBB'nin resmi sitesini sık sık kontrol ediyor. Tarihlerin netleşmemesi nedeniyle "2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.