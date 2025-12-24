İBB burs sonuç tarihi paylaşıldı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Her yıl öğrenciler KYK, VGM, İBB burslarına başvuru yapıyor. KYK ve VGM burs sonuçları ilan edildi fakat yıl sonuna yaklaşılırken İBB burs sonuçları erişime açılmadı. Sabırsızlık günden güne artarken sonuç tarihi araması da hız kesmiyor. Bugün yine en çok iletilen soru "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
İBB burs sonuçları gündemden düşmüyor. Değerlendirme süreci bir aydır sürerken öğrenciler artık sonuçların ilan edilmesini istiyor. Sosyal medyadan talepler peş peşe gelirken ortak soru "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
İBB burs sonuç tarihi belli oldu mu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihini hala paylaşmış değil. Geçen yılki süreç tekrar ettiği takdirde sonuçların 20 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.