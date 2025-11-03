İBB burs sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İBB tarih geçti mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen burs desteği için başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite öğrencileri, süreç devam ederken sonuç tarihinin paylaşılıp paylaşılmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bu nedenle de "İBB burs sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşmış durumda...

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihini duyumadı. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.