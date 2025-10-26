İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri için büyük bir finansal destek olan İBB bursunun sonuçları için geri sayım başladı. Yoğun ilgi gören başvuru sürecinin ardından, tüm öğrenciler değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Tarih konusunda bilgi almak isteyenler art arda yönelttiği soru "İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Ekim Pazar günü itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihine ilişkin duyuru yapmadı. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.