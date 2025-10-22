İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte muhtemel tarih...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan burs desteğinde sonuç beklentisi sürüyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Adaylar "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
22 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihine ilişkin duyuru yapmadı. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.