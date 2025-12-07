İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? İşte muhtemel tarih...

İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binlerce öğrencide haftalar ilerledikçe beklenti artarken, sonuçların ilanına ilişkin araştırmalar yoğunlaşıyor. Konu hakkında bilgi almak isteyenler "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte muhtemel tarih...

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şu an itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.