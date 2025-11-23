İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? Tarih belli oldu mu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen öğrenci eğitim desteği programında heyecan dorukta. Başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce üniversite öğrencisi, değerlendirme sürecinin bitmesini bekliyor. Ailelerin ve öğrencilerin ekonomik açıdan rahatlamasını sağlayacak bu bursun sonuç tarihi büyük bir merak konusu oldu. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla başlatılan İBB burs programında, başvuru dönemi geride kaldı. Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, şimdi sabırsızlıkla sonuçların ilan edileceği günü bekliyor. Tarihlerin netlik kazanmaması nedeniyle öğrenciler ısrarla "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusunu yöneltiyor.
2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Süreç aynı şekilde ilerlediği takdirde sonuçların 20 Ocak tarihinde açıklanması beklenir.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.