İBB burs sonuçları bu hafta açıklanacak mı, ne zaman açıklanıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl mega kentte öğrenim gören öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Öğrencilerin barınma, yiyecek harcamalarına bir nebze olsa da katkı sağlayan burslara yoğun bir ilgi söz konusu... İşlemlerin bitişi ile birlikte sürekli olarak sonuç tarihi araması yapılıyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.