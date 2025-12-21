İBB burs sonuçları bu hafta açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 23 Kasım'da başvurular son bulmuştu ve işlemlerin üzerinden haftalar geçti. Öğrenciler bir an evvel sonuçların erişime açılmasını isterken "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.

2025 İBB burs sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?

21 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.