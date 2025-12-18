İBB burs sonuçları erişime açıldı mı? İBB Genç Üniversiteli Desteği sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencileri için devlet kurumlarının ve büyükşehir belediyelerinin sağlamış olduğu burslar kolaylık sağlıyor. İBB de her yıl başvuru alırken 23 Kasım'da sona eren işlemler sonrası gözler sonuçlarda... Hafta sonu yaklaşırken yeni bir duyuru gelip gelmediği merak ediliyor. Öğrenciler "İBB burs sonuçları erişime açıldı mı" diye soruyor.

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?

18 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.