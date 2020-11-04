İBB burs sonuçları konusunda açıklama bekleniyor

04 Kasım 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı için çok sayıda öğrenci başvuruda bulunmuştu. İBB bursu için başvuru süreci ekim ayının tamamlanması ile birlikte sona ererken, öğrenciler İBB burs sonuçları için bekleyişe geçti.

İBB burs sonuçları konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, İBB burs sonuçlarının kasım ayının ilk haftasında açıklanması ve öğrencilerle paylaşılması bekleniyor.

İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek İBB bursu ile toplamda 30 bin öğrenci burs desteği alacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 Türk Lirası olarak belirlenen burs üçe bölünecek ve öğrencilere üç farklı ayda verilecek.

İBB bursu geçtiğimiz yıl aralık ayında 1.200 lira, şubat ve mayıs aylarında 1000 lira olarak ödenmişti.