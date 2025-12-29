İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu hafta sonuçlar açıklanır mı?
İBB burs sonuçları hala açıklanmış değil. İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri artık sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Haftanın ilk günü ve beklentiler bir hayli yüksek... Yoğun şekilde "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. İşte detaylar...
İBB burs başvuruları 23 Kasım'da sona ermiş ve bu tarihten itibaren sonuç tarihi araması başlamıştı. Bir aydır öğrenciler sonuç duyurusunu bekliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesapları yoğun şekilde kontrol ediliyor. Binlerce kişi gerek sosyal medya üzerinden gerekse arama motorları üzerinden peş peşe sorular yöneltiyor.
Öğrenciler ısrarla "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
İBB burs sonuç tarihi ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihini hala paylaşmış değil. Geçen yılki süreç tekrar ettiği takdirde sonuçların 20 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.