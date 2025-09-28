İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB burs başvuruları 17 Ekim'e kadar devam edecek. 5 gün içinde işlemlerini tamamlayanların gündeminde artık sonuç tarihi var. Öğrenciler sonuç tarihinin açıklanmaması sebebiyle aramalarını sıklaştırıyor. Gittikçe artan soru "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor. İşte olası tarih ile ilgili beklentiler...
İBB burs başvuruları 23 Eylül'de başladı. Başvurular 17 Ekim Cuma günü son bulacak. İlk günlerde işlemlerini tamamlayanlar şimdi sonuç tarihi aramasına geçti. Binlerce kişi "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihini henüz paylaşmış değil. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.