İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB'den sonuç tarihi geldi mi?

İstanbul'da öğrenim gören üniversite adayları her yıl İBB'nin sağladığı burs imkanından yararlanmak için başvuruda bulunuyor. Bu yılki başvurular da 21 Kasım'da son buldu. Pazartesi bir duyuru ollup olmadığı merak edilirken adaylar "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Süreç aynı şekilde ilerlediği takdirde sonuçların 20 Ocak tarihinde açıklanması beklenir.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.