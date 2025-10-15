İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte burs sonuçlarının olası tarihi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuru süreci sürüyor. Başvurular 17 Ekim’de sona erecek. İşlemlerini tamamlayanların gündeminde sonuç tarihi var. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB burs başvurularında sona yaklaşılırken öğrenciler sonuç tarihini merak ediyor. Başvurusunu tamamlayan adaylar araştırmaya koyuldu. İBB tarihleri paylaşmazken geçen yıl nasıl bir süreç yaşandığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
15 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihine ilişkin duyuru yapmadı. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.