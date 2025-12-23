İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler gün sayıyor

İBB burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Üniversite eğitimini bursla desteklemek isteyen on binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Haftanın başlamasıyla birlikte gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek duyurulara çevrildi. Yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

2025 İBB burs sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?

23 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.