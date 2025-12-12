İBB burs sonuçları ne zaman açıklanıyor? İBB'den sonuç duyurusu geldi mi?
İstanbul'da öğrenim gören öğrenciler içim İBB burs sonuçları çok önemli bir yer tutuyor. Maddi anlamda büyük imkan sağlayan burstan yararlanmak isteyenlerin heyecanı tavan yapmış durumda... Sabırsızlık gitgide artarken tarih verilmemesi nedeniyle sürekli olarak "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu geliyor.
İBB burs sonuç tarihine olan ilgi her geçen gün artıyor. Başvuruların üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken sosyal medyadan talepler iletiliyor. Tam tarih hala belli olmazken süreç ile ilgili bilgi alınmak isteniyor. Haftanın son gününde "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu daha da hızlandı.
2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
12 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.