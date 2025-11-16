İBB burs sonuçları ne zaman açıklanıyor? Sonuç tarihi belli oldu mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 burs başvuruları sona erdi. Üniversite öğrencileri, sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. İBB burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Bu sebeple binlerce kişi "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusunu yöneltiyor.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.