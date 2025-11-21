İBB burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Genç Üniversiteli Desteği sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik burs programı, gençler ve aileler tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuç açıklamasına çevrilecek. Öğrenciler, destek alıp alamayacaklarını öğrenmek için merak içinde bekliyor. Yoğun şekilde "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Süreç aynı şekilde ilerlediği takdirde sonuçların 20 Ocak tarihinde açıklanması beklenir.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.