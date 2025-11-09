İBB burs sonuçları ne zaman ilan edilecek? Tarih paylaşıldı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin burs başvurularına katılan öğrenciler sonuç duyurusunu merakla bekliyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler İBB’ye yöneldi. Üniversite öğrencileri, burs sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğine dair bilgi arıyor. Bu nedenle sıklaşan soru da "İBB burs sonuçları ne zaman ilan edilecek" şeklinde...

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.