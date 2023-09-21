İBB çiftçilere arpa ve yulaf tohumu dağıtımı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki 1982 çiftçiye arpa ve yulaf tohumu dağıttı.

Büyükçekmece Güzelce Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleşen programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılında İstanbul'un çiftçilerine destek olmaya başladıklarını söyledi.

İmamoğlu, göreve geldikten sonra yazlık sebze fidesi dağıtımı ile sürecin başladığını, daha sonra da kışlık fide desteği, yağlık ayçiçeği, silajlık mısır ve ekmeklik buğday tohumu dağıtımı yaptıklarını anlattı.

Yalnızca İstanbullu çiftçilere değil, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen taleplere de cevap verme gayreti içinde olduklarını kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"20 milyon liraya yakın bir maliyetle arpa ve yulaf tohumu dağıtımı yapıyoruz"

"Aynı zamanda, zor zamanlar geçiren deprem bölgesindeki çiftçilerimize de katkı sunma konusunda özenli bir gayret gösterdiğimizi de buradan belirtmek istiyorum. Bugün burada da olduğu gibi ziraat odalarımıza ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine de makine ve ekipman desteğinde bulunarak, onların gücüne güç katmak gayretinde olduk."

İmamoğlu, verdikleri desteklere bugün bir yenisini daha eklediklerini ifade ederek, "İstanbul'da 1982 çiftçimize, 20 milyon liraya yakın bir maliyetle arpa ve yulaf tohumu dağıtımı yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." bilgisini verdi.