İBB davasında 15 isme tahliye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 414 sanıklı İBB davasının 30'uncu duruşmasında mahkeme 15 isim için tahliye kararı verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu 414 sanıklı dava süreci devam ederken mahkeme 3 Nisan’da 18 kişinin tahliyesine karar vermişti. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92 kişi ise tutuklu bulunuyordu.
15 kişi daha tahliye edildi
Bugün görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme 15 kişinin daha tahliyesine karar verdi.
Tahliye edilen diğer isimler şöyle:
Emrah Yüksel (İBB Bilgi İşlem personeli)
İsmet Korkmaz (İBB Akıllı Şehirler personeli)
Mehmet Çağlar Kuru (İBB’de bilgisayar mühendisi)
Ulaş Yılmaz (İBB Sosyal Medya danışmanı)
Yusuf Utku Şahin (Reklam İstanbul çalışanı)
Seyhan Özcan (Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in özel kalem müdürü)
Nuri Cem Ceylan (İBB’de şehir planlamacısı)
Esma Bayrak (Dijital reklamcı)
Çağlar Türkmen (İBB güvenlik görevlisi)
Adem Soytekin (İş adamı)
Murat Keleş (İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni)
Fatih Özçelik (İBB Kamulaştırma Şube müdürü)
İsmail Akkaya (Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in eniştesi)
Harun Cengiz Beğenmez (İş adamı)
Mehmet Kaya (İş adamı)