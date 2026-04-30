İBB davasında 9 isme tahliye talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu 414 sanıklı dava süreci devam ederken 3 Nisan’da 18 kişinin tahliyesine karar verilmişti. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92 kişi ise hâlâ tutuklu bulunuyor.

9 tutuklu hakkında tahliye talebi

Bugün görülen duruşmada tutukluluk durumlarına ilişkin inceleme yapılacak. Savcılık, bugünkü celsede Adem Soytekin’in de aralarında olduğu dokuz kişi için tahliye talebinde bulundu. Tahliyesi istenen isimler arasında İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen de yer alıyor.

Tahliye talep edilen diğer kişiler şöyle:

Emrah Yüksel (İBB Bilgi İşlem personeli)

İsmet Korkmaz (İBB Akıllı Şehirler personeli)

Mehmet Çağlar Kuru (İBB’de bilgisayar mühendisi)

Ulaş Yılmaz (İBB Sosyal Medya danışmanı)

Yusuf Utku Şahin (Reklam İstanbul çalışanı)

Seyhan Özcan (Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in özel kalem müdürü)

Nuri Cem Ceylan (İBB’de şehir planlamacısı)

Mahkeme heyeti karar vermek üzere duruşmaya ara verdi.