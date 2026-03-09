İBB davasında ilk duruşma bugün Silivri’de: Ekrem İmamoğlu dahil 402 sanık yargılanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105’i tutuklu, 7’si firari toplam 402 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Silivri’de gerçekleştirilecek.

İlk duruşma öncesinde Silivri’de inşa edilen büyük duruşma salonunun tamamlanması planlanıyordu. Ancak salonun duruşmaya yetişmemesi nedeniyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, yargılamanın Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının görüldüğü 1 numaralı büyük duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

Soruşturma 8 ay boyunca devam etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli ve Beylikdüzü ilçe belediye başkanları, bazı iş insanları ile belediye çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi 19 Mart 2025’te gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde İmamoğlu ve birçok kişi 23 Mart 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk operasyonun ardından geçen 8 aylık süreçte toplam 9 operasyon düzenlendi ve çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 233’üncü gününe denk gelen 11 Kasım 2025 tarihinde soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

"6 örgüt yöneticisi, 92 örgüt üyesi"

Hazırlanan iddianamede, TC Maliye Bakanlığı, TC İçişleri Bakanlığı, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi “suçtan zarar gören” taraf olarak gösterildi.

İddianamede Ekrem İmamoğlu’nun 'örgüt lideri' olarak yer aldığı belirtilirken, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün’ün örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü. Dosyada ayrıca 92 kişinin örgüt üyesi olarak yer aldığı kaydedildi.

"Kamu zararı 160 milyar TL" iddiası

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde temellerini attığı bir çıkar amaçlı suç örgütü bulunduğu iddia edilirken, bu yapının amacının CHP içinde güç kazanmak ve cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci için finansal kaynak oluşturmak olduğu öne sürüldü.

Dosyada yer alan bilgilere göre, 143 ayrı suç eylemi kapsamında toplamda 160 milyar TL ve 24 milyon dolar tutarında kamu zararına yol açıldığı iddia edildi.

Binlerce yıl hapis talebi

İddianamede örgüt lideri olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Örgüt yöneticileri arasında yer aldığı öne sürülen Fatih Keleş için bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun için ise 779 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ertan Yıldız hakkında 251 yıl, Murat Gülibrahimoğlu hakkında 51 yıl, Adem Soytekin hakkında ise 194 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar için de farklı oranlarda hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede sanıklar toplam 143 farklı suç eylemiyle ilişkilendirildi. Şüphelilere "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Örgüte Yardım Etme”, “Rüşvet Alma”, “Rüşvet Verme”, “İrtikap”, “İhaleye Fesat Karşı Fesat Karıştırma”, “Kamu Kurum Ve Kuruluşlar Zararına Dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama”, “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi”, “Kişisel Verileri Verileri Ele Geçirme ve Yayma”, “Çevrenin Kasten Kirletilmesi”, “Orman Kanununa Muhalefet”, “Halk Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”, “Kamu Malına Zarar Verme”, “Maden Kanuna Muhalefet” ve “Orman Kanununa Muhalefet" suçlamaları yöneltildi.

Dosyada Ekrem İmamoğlu’nun 27 suçla ilgili doğrudan eylemi bulunduğu öne sürülürken, örgüt lideri olduğu iddiası nedeniyle diğer şüphelilerin gerçekleştirdiği toplam 142 suç eyleminden de sorumlu tutulduğu belirtildi.