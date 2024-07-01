İBB duyurdu: Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönü 3 Temmuz'dan itibaren trafiğe kapatılacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapılacak.

Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla 3 Temmuz'da saat 23.00'den itibaren başlayacak çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında ise yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.

​​​​​​​Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.

Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.