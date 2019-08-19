İBB ekibi sağanakta zarara uğrayan Eminönü esnafıyla buluştu

19 Ağustos 2019

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos Cumartesi il genelinde etkisini gösteren sağanaktan en fazla etkilenen noktalardan biri Eminönü'ndeki alt geçit oldu.

Bu nedenle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve beraberindeki ekip, yağıştan dolayı zarara uğrayan alt geçit esnafının temsilcileriyle bugün bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen toplantıda, esnaf ve belediye temsilcileri karşılıklı görüş ve öneri alışverişinde bulundu. Meydana gelen olumsuzlukların bir daha yaşanmaması ve kalıcı çözümler üretmek için ortak kararlar alındı.

Sağanak neticesinde Fatih'te metrekareye ortalama 124 kilogram yağış düştü. İBB, AKOM, itfaiye, İSKİ, yol bakım ve zabıta ekiplerinden 3 bin 805 personel, bin 846 araç, iş makinesi ve ekipman ile yaşanan olumsuzluklara müdahale etti.

Eminönü esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor

İstanbul'da şiddetli yağış sonrasında sular altında kalan Eminönü esnafı, dükkanlarını temizleyip hasar tespiti için eksper bekledi.

Sağanak yağışın ardından sular altında kalan Eminönü alt geçidinde esnaf dükkanını temizlerken, Ahi Çelebi Camisi bakım ve onarım çalışmalarını bekliyor.

Eminönü'nde yaşanan su baskını sonrasında dükkanları zarar gören alt geçit esnafının bir kısmı bugün kepenklerini açtı. Felaketi yaşayan dükkanlarda temizlik çalışmaları yapıldı. Satış yapılmayan dükkanlarda hasar tespiti için eksper beklenildi.

Eminönü alt geçidi esnafı Hamit Güneş su baskınının izlerini hala silmeye çalıştıklarını belirterek, "Kötü durumdaki malları dışarı attık. Ufak tefek hasar olanları temizledik. Eksperi bekliyoruz. Eksper gelmeden biz satış yapamayız. Gelip malları kontrol edecekler." diye konuştu.

Ahi Çelebi Camisi bakım ve onarım bekliyor

Sağanak yağış sonrasında sular altında kalan Ahi Çelebi Camisi'nin kapıları henüz ibadete açılmadı. Namaz kılmak için gelenlerin geri dönmek zorunda kaldığı asırlık camide bakım ve onarım çalışmaları da henüz başlamadı.

Öte yandan Küçük Ayasofya Camisi'nde temizlik çalışmaları sürüyor. Caminin halıları sökülerek avluya çıkarıldı. Caminin birkaç gün içinde ibadete açılması bekleniyor.

Kaynak: AA