İBB ekipleri Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Kurban Bayramı yaklaşırken, hazırlıklarını hızlandırdı.

İBB bu yıl, Avrupa ve Anadolu yakasındaki 4 modern tesiste kurban satış ve kesim hizmet verecek. Mobil uygulama üzerinden de randevu sistemiyle işlem yapılacak.

Ayrıca, herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekipler 7/24 görevde olacak.

Kurban kesim yerleri denetleniyor

22 Mayıs 2025 tarihinden itibaren kurbanlık hayvanların girişi İstanbul’a başlamasıyla İBB ekipleri, İstanbul’da yaklaşık bin kadar kurban satış ve kesim yerini denetlemeye başladı.

Şehre kaçak hayvan girişlerini önlemek için ise Bakanlık, Emniyet ve Zabıta ile ortak denetimler yapılarak veteriner sağlık raporları ve büyükbaş/küçükbaş hayvanların sevk izni için veteriner sağlık raporu/pasaport/nakil belgeleri kontrol ediliyor.

4 tesiste hizmet verilecek

Bu yıl Alibeyköy–Eyüpsultan, Ferhatpaşa–Ataşehir, Kurnaköy–Pendik ve Paşaköy–Sancaktepe olmak üzere 4 tesiste hizmet verilecek. Tesislerde kesimler veteriner hekim kontrolünde, dini kurallara uygun ve hijyenik koşullarda gerçekleştirilecek.

Toplam 5 bin 100 büyükbaş ve bin 600 küçükbaş kurban kapasitesine sahip tesislerde, kesim işlemlerinin hızlı ve düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla yeni nesil teknolojilerden faydalanılacak.

Etlerin paketlenmesi için 120 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı, tüm kesim ekipmanlarının yıllık bakımları tamamlandı. Tesislerde vatandaşlar mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfeleri de kullanabilecek. Olası arızalara karşı teknik ekipler hazır bekletilecek.



Randevu sistemiyle işlem yapılacak

İBB’ye ait bu tesislerde kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar, yoğunluğu önlemek amacıyla randevu sistemi üzerinden işlem yapabilecek.

Ayrıca Kurban Mobil uygulaması ile hem tesisler kolayca bulunabilecek hem de hayvanların küpe bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden sorgulanabilecek. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama üzerinden İBB tesislerine dair bilgilendirmelere de ulaşılabilecek.

Boğa Yakalama Timleri kuruldu

İBB, kaçan kurbanlıklar için de Boğa Yakalama Timleri kurdu. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekipler, ihbar üzere kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek.



İBB Zabıta ekipleri de, İBB’ye ait kurban satış ve kesim alanlarında 24 saat esası ile görev başında olacak. Belirlenen alanlar dışında kesim yapılmamasına yönelik denetimler gerçekleştirecek.

Temizlik çalışmaları yapılacak

İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Satış Ve Kesim Alalarında başlayan mekanik süpürme, yıkama ve elle temizlik çalışmaları Bayramının 1. 2. 3. 4. günlerinde ve sonrasında da devam edecek.

İstanbul’un tüm ana arterlerinde meydanlarda alt ve üst geçitlerde 1000 personel ve ortalama günlük 250 araç ile temizlik çalışmaları yapılacak. Ayrıca İstanbul genelinde 97 adet mezarlık ve 76 adet cami çevresinde yıkama ve süpürme faaliyetleri 2 Haziran 2025 itibariyle yapılmaya başlanacaktır.

Toplu ulaşım ücretsiz olacak

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 6-9 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. Şehir Hatları ek olarak 06.06.2025 (Cuma Gecesi) ve 07.06.2025 (Cumartesi gecesi) cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan günlerde yapılan Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş gece seferleri yapılacak.

Çölyak hastaları unutulmadı

Halk Ekmek, kurban bayramında da çölyak hastalığı ve glüten hassasiyeti olanları unutmadı. Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan yaklaşık 5 bin kişiye glütensiz ürünlerden oluşan bayram hediye kolileri gönderildi.

Yılda toplam üç kez dağıtılan ve 5 bin kişiye ulaştırılan hediye kolileri içerisinde 1 kg glütensiz un, 5 adet glütensiz roll ekmek ve glütensiz tatlı kurabiye bulunuyor.



