İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutukladı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, Polat'ın tutuklanmasına hükmetti.