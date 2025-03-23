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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutukladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Polat'ın tutuklanmasına hükmetti.

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