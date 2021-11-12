İBB: Halk ekmeğe zam yapılmayacak
İstanbul'da ekmeğin 2,5 TL'den satılması beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir açıklama yaparak ekmeğin fiyatına zam yapılmayacağnı duyurdu.
İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, "Son 3 ayda buğday fiyatları yüzde 25 arttı. Elektrik, doğalgaz gibi girdi maliyetlerimiz olağanüstü arttı. Bu artışlara rağmen bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” dedi.
İstanbul’da ekmek fiyatlarının 2 TL’den 2,5 TL’ye çıkmasını öngören zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nde kabul edilmişti.
İstanbul'da bazı ilçelerde 1 Aralık'tan itibaren ekmeğin 2,5 TL'den satılmaya başlanması bekleniyor.