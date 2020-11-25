İBB 'Kadına Destek Hattı' kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde, “Kadına Destek Hattı”nı tanıttı. Şiddete karşı kadınların yanında olmayı amaçlayan, 444 80 86 numarası üzerinden Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 7/24 hizmet verecek hattın tanıtım toplantısı, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

İmamoğlu: Kadın ve şiddetin yan yana gelmesi utanç verici

Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “kadın” ve “şiddeti” yan yana konuşmanın utanç verici olduğunu vurguladı. “Ama toplumda böyle bir gerçek var” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Tabii yeni hedefler koymak lazım. Cinsiyet eşitsizliği, erkeklerin kadına yönelik şiddet suçları, -bunları 21 yüzyılda konuşuyoruz- her geçen gün azalacağı yerde, daha fazla yer buluyor. Daha fazla can sıkıcı olaylar ya da ortamlar yaşıyoruz. Açıkçası gitgide de büyüyor. İstatistikler de böyle gösteriyor. Bu anlamda hem Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun hem İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar var. Bizim de yaptığımız araştırmalar var. Tüm istatistikler gösteriyor ki, hızlı aksiyon göstermemiz gereken bir alanı konuşuyoruz. Toplu bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var.”

Toplumun içerisinde kadının yerini güçlü kılmanın hayati önem taşıdığını belirten İmamoğlu, “Ancak böylesi bir toplumla süreci çok azaltabiliriz, kadına şiddeti azaltabiliriz. Güzel şehrimizin adını taşıyan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemiz gündeme getirildi. Şiddetin olduğu ortamda bunu konuşmak, hepimiz adına üzücü. Huzurlu ve güvenli bir toplum, şiddetten uzak sevgi ve saygının sağlandığı ailelerle mümkün. Hayatın her alanında müthiş bir dayanışma örneği gösteren kadınlar, bir de bu konuda mücadele etmek durumunda kaldılar. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek gündeme geldiğinde, yine en ön saflarda kadınların önemli bir mücadelesini hep birlikte izledik. Bu ihtiyaç, Türkiye’de yaşananlardan dolayı doğuyor.” dedi.

"Zihniyet değişimine ihtiyaç var"

Araştırmaların, Türkiye’de şiddetin yaygınlığının yüzde 35’ler dolayında olduğunu gösterdiğini belirten İmamoğlu, bu anlamda bir seferberliğe ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Hizmete alınan hattın geçici bir çözüm olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Esas çözüm, bahsettiğim o zihniyet değişimiydi. Yoksa kolluk kuvvetlerini artırmak, bu anlamda uygun ortamları var etmek, şehrin her ortamını kadına şiddetin engellenmesini sağlayıcı, kadınların şehrin her ortamında güven duymalarını sağlayan düzenlemeler yapmak bizim sorumluluğumuz, vazifemiz. Ama yine ifade edeyim ki; esas olan, bir zihniyet değişimidir.” diye konuştu.

“Hat, kadınların hayatını kurtaracak bir hamle haline dönüşecek”

Pandemi sürecinin kadına yönelik şiddet olaylarını artırdığına dikkat çeken İmamoğlu, şu bilgileri de paylaştı:

“Bütün bunları yenmek adına, işte bugün, bu adım atılıyor. Kadına şiddet hattımızın devreye alınmasıyla, umuyorum ki en acil biçimde, müdahalenin yapılmasını sağlayacağız. Belki de Allah korusun ki; kadınların hayatını kurtaracak bir hamle haline dönüşecek. Onları, tekrar umutlu bir şekilde toplumun içerisinde var olmalarını sağlayacak. Az önce söylediğim zihniyet değişimine dair neler yapıyoruz? Bence bu, daha önemli ve daha kalıcı” ifadelerini kullandı. İBB içerisinde cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktaran İmamoğlu, “Göreve geldiğimiz dönemde, 4 bin kadın çalışanı bünyemize kattık. Buna hassasiyet gösterdik. Özellikle birçok alanda, birçok birimde, burada kadın çalışamaz denilen alanda şu an çok başarılı kadın çalışanlarımız var. Kadın yöneticilerimizde, ciddi anlamda, nerdeyse iki katına kadar artış sağladık. Bu daha da büyüyerek devam edecek. Kreş,önemli bir adım. Çünkü kadınların çalışması, çocuklarının iyi bir eğitim almasının sağlanması, kreşlerin de dar gelirli mahallelere dönük alanlarda yapılmış olması bizim için değerli. İstanbul’un farklı köşelerimde, inşallah 150 mahallede 150 kreş vaadimizi tamamlayacağız. Buradan on binlerce kadının çalışma hayatına katılımını sağlamış olacağız.”

“Kendimizi sorumlu hissediyoruz”

Yaptıkları hizmetlerle toplumda kadının yerini güçlendirmeyi hedeflediklerinin de altını çizen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sürece dair kendimizi sorumlu hissediyoruz. Her yerde söylediğimi burada da ifadeyim. Kadınla ilgili bir eksikliğin giderilmesi, ihtiyacın karşılanması ya da kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi mevzu olduğunda; başta kızıma, eşime, anneme, kız kardeşime kendimi sorumlu hissediyorum. Onların nezdinde, aslında toplumdaki bütün kadınlara karşı bir yönetici olarak kendimi sorumlu hissediyorum. Kadın mutlu ve huzurluysa, toplumda mutluluk ve huzur vardır. Bu hattın umuyorum ki, mutsuz olacağımız haberlerin azalmasına ve toplumdaki ciddi şiddet unsurlarının yok edilmesine katkı sunmasını diliyorum. Emeği geçen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza, Kadın Aile Hizmet Müdürlüğümüze ve bütün yöneticilerimize teşekkür ediyorum.”

İBB’nin hayata geçirdiği, 444 80 86 numaralı destek hattını kıymetli bulduğunu belirten CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, söz konusu hatta ne kadar “az” ihtiyaç duyulursa, o kadar mutlu olacaklarını söyledi.