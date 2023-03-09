İBB kadrosuna alınan İETT çalışanı sayısı 1841 oldu

Önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 2018 yılında, kentteki 4 İETT garajının işletme haklarını farklı firmalara verdi. Ayazağa Garajı ile başlayan işlettirme modeline, sırasıyla Kurtköy, İkitelli ve Çobançeşme garajları dahil edildi.

Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, benzer işleri yapan personel arasında maddi anlamda açık ara farklılıklar oluşturan sisteme son verdi. İlk olarak, 2 Ağustos 2022’de işlettirme ihalesi sona eren Kurtköy Garajı’nda çalışan 446 şoför personel İBB bünyesine alındı. 1 Ekim 2022’de ise, Ayazağa Garajı işlettirme ihalesinin sona ermesi ile yaklaşık 850 şoför İBB bünyesinde hizmet vermeye başladı.

İkitelli Garajı’nın işlettirme ihaleleri de geçtiğimiz 20 Şubat ve 8 Mart tarihlerinde sona erdi. İBB, İkitelli Garajı’nda çalışan toplam 545 personeli de bugün gerçekleştirilen törenle bünyesine kattı. İETT İkitelli Garajı’nda düzenlenen törende, sırasıyla, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Dr. Buğra Gökce ile İBB Başkanı İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“2023 yılında 700 şoför istihdamı sağlayacağız”

İBB yönetimi olarak adil işe, adil ücret dağıtımı konusunda özenli bir çalışmayı kademe kademe harekete geçirdiklerine vurgu yapan İmamoğlu, “Bu aslında insanların emeklerine dönük haklarını verme çabasıdır.

2023 yılı içerisinde, yaklaşık ihtiyacımız olan 700 şoför istihdamına yönelik de bir planlamayı yaptığımızı, buradan müjdelemek ve duyurmak istiyorum. İBB olarak, 4 yıla yaklaşan zaman dilimi içerisinde meselelere, günlük asla bakmadık. Yani ‘Bugünü çözelim, yarın bakarız’ diyerek, bugüne kadar birikmiş sorun yumaklarına bir yumak daha eklemeyi asla düşünmedik.

Profesyonelce, akıllıca mekanizmaları kurarken, ‘Bir yanlış yapalım, bugünü idare edelim’ değil, 5 yıl sonrası, 10 yıl sonrası, 15 yıl sonrasını hesaba katarak, bugünden hem var olan haksızlıkları gidermek hem de insanlarımızın ihtiyaçlarını en doğru şekilde çözüme kavuşturacak stratejileri hayata geçirmeyi çok önemsedik” şeklinde konuştu.