İBB, kara surları için restorasyon çalışması başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, mülkiyeti kendisinde bulunan kentteki kara surlarından çökme tehlikesi olan 21 burç için restorasyon çalışması başlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oluşturulan bilim kurulu üyeleri ve bürokratlarla çalışma başlatılan Belgradkapı yakınındaki burçlarda inceleme yaptı.

Restorasyon alanında yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada surların tarih boyunca birçok şeye şahitlik ettiğini söyledi.

Bilim kurulu üyelerinin rehberliğinde restorasyon sürecine başladıklarını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Burada, Yedikule tarafında beş burçta birden restorasyonlarımız başladı. Sulukule tarafında girdiğimiz bir bölüm var. Toplamda 22 burcu iki yıl içerisinde tamamlayarak hem İstanbul'un hem de dünyanın gezi alanı şeklinde kullanmasına müsait hale getirmek istiyoruz. Sadece burayla da kalmıyor, yakın çevresinde birtakım gelişmeleri de tetikleyecek. Bana göre dünyada çok özel gösterilen, gezilen, tarihi anlatılarıyla, Bizans döneminin, fetih döneminin ve sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi izleri burada."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise surlardaki 21 burcun ağır hasarlı olduğu bilgisini paylaşarak, dünya mirasını kurtarmak için müdahalede bulunduklarını kaydetti.