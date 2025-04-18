İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas hakkında tahliye kararı
Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklanan Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas hakkında tahliye kararı çıktığı öğrenildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi.
Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği iddia edildi.