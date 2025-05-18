İBB, Kurban Bayramı için 4 noktada satış ve kesim hizmeti sunacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim hizmetlerini bu yıl Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplam dört tesiste vereceğini duyurdu. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 6.700 kurbanlık kapasitesiyle hizmet verilecek, randevu ve mobil uygulama sistemi devrede olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda Eyüpsultan Alibeyköy'de, Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir Ferhatpaşa, Pendik Kurnaköy ve Sancaktepe Paşaköy'de olmak üzere 4 noktada kurban satış ve kesim hizmeti verilecek.
Tesislerde, veteriner hekim kontrolünde, dini kurallara uygun ve hijyenik koşullarda kurbanlıklar kesilecek.
Toplam 5 bin 100 büyükbaş ve 1600 küçükbaş kurban kapasitesine sahip tesislerde, etlerin paketlenmesi için 120 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı.
Tesislerde kurbanlıklarını kestirmek isteyenler için yoğunluğu önlemek amacıyla randevu sistemi üzerinden işlem yapılabilecek.
Ayrıca kurban mobil uygulamasıyla hem tesisler kolayca bulunabilecek hem de hayvanların küpe bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığının verilerinden sorgulanabilecek.