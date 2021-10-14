İBB, M2 metro hattında internet hizmetine başladı

İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız, M2 metro hattında internet hizmetinin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yıldız, Twitter hesabından "Sevgili İstanbullular, şu an itibariyle metromuzun M2 hattında internet açıldı! Diğer hatlarda da yatırım planları çerçevesinde önümüzdeki zamanda açılacak. Başta Sn. @ekrem_imamoglu olmak üzere, değerli meclisimiz, @ibbiyiparti grubumuz ve tüm emeği geçenlere teşekkürler. M2 hattındaki 48 trenden 31’inde erişim noktası mevcut. Bu hatta eklenen 17 trende de bu çalışma ivedilikle yapılacak.” ifadelerini kullandı.