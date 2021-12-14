İBB Meclisi'nde ekmek kuyruğu tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde ucuz halk ekmek kuyrukları gündeme geldi.

İBB Meclisi, aralık ayı oturumlarının ilk birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, AK Partili Meclis Üyesi/Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar’a ekmek kuyruklarıyla ilgili açıklamalarına yanıt verirken, "İnsanları kuru ekmeğe muhtaç ettiniz. İstanbul'da 600 büfenin önünde binlerce insan kuyruk bekliyor." dedi.

Özkan, şunları söyledi:

"Şimdi Muhammet Bey'i dinlerken inanın ben de 'La havle ve la kuvvete' dedim. Yani sabırla dinliyorum. Ben o programı dinledim. Burada Muhammet Bey çıkıp özür dilemesi gerekir. Sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi, bu fakir fukaralığın sebebiymiş gibi, kalkmış orada sanki o insanlar fotoğraf çekilmek için sıraya girmiş. Yahu bir kuru ekmeğe muhtaç ettiniz bu insanları ve utanmadan bunları söylüyorsunuz ya. Ve kalkmışsınız konuyu saptırarak farklı şeylerden bahsediyorsunuz.

Siz Özgen Bey'i (İHE Yönetim kurulu Başkanvekili) belki daha evvelki dönemden tanırsınız. 2014’te benim rakibimdi, belediye başkan adaylığımda. Özgen Bey'in oradan alınan maaşı (huzur hakkı) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığından da haberiniz yok anladığım kadarıyla. Özgen Nama Bey bir iş adamıdır, yani oradan alınan bir huzur hakkına ihtiyacı olan bir arkadaş değildir. Bakın burada olmadığı için ben de Özgen beyin başkan adaylığında meclis üyesi olduğum için söz almak zorunda hissettim kendimi. Bakın orada sizin söylemiş olduğunuz cümleyi kelimesi kelimesine buradan size dinletirim. Dediniz ki; 'Halk Ekmek kuyruklarında bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğinden emin misiniz?' Evet, bu cümleyi kullandınız ve daha sonra size bu cümleyi kullandığınızı söylenince cevabınız şu oluyor: Özgen beyin görüntü almasını bekliyorlar diyerek de haddinizi mi gerçekten aşmış durumdasınız. Buradan çıkacaksınız özür dileyeceksiniz. Bakın bir kuru ekmeğe muhtaç insanlar.

Bugün İstanbul Halk Ekmek fabrikası sizin döneminizde ortalama 800 – 900 bin ekmek üretiyordu. Bakın sadece somun ekmek bugün 1,5 milyon adet üretiliyor. Ve bugün 1,25 lira için insanlar kuyruklarda bu yağmur altında. Haberiniz var mı? İstanbul'da 600 tane büfenin önünde binlerce insan kuyruk bekliyor.

Bağcılar’da Halk Ekmek Büfesi önünde yağmur altında bekleyen vatandaşlarla ilgili ANKA Haber Ajansı’nın haberi ve çektiği görüntüleri paylaşan İbrahim Özkan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bakın şimdi Bağcılar'dan görüntüler geldi. Sultangazi'den görüntüler geldi. Ve vatandaş bakın ne diyor? Lütfen bunları dinleyin, gündem dışı konuşma gibi biz sizi dinledik. Bakın bu kuyruklara bakın lütfen. 'Bizi bu duruma düşürdüler. Ben hakkımı helal etmiyorum' diyor. Hakkını helal etmiyor. Kuru ekmeğe muhtaç edilmiş olan insanlara bakın. Muaviye dönemi gibi Sıffin Savaşı'ndaki Muaviye dönemi gibi ayetleri mızrak uçlarına saplamayın.

"Hep biz mi sınanacağız?"

Bakın geçen cuma günü Genel Başkanınızın söylemiş olduğu Bakara 155’te 'Ant olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla canlardan ve mallardan eksiltmekle sınayacağız' diyor. Yahu bu Türk milletinin kaderi midir bu? Hep biz mi sınanacağız? Yahu Hristiyan dediğiniz Danimarka, Hristiyan dediğiniz İsveç hiçbir şeye inanmayan Finlandiya, Japonya'yı Allah sınamıyor, bizleri mi sınıyor ya? Beceriksiz bir yönetim var. Beceremiyorsunuz, yönetemiyorsunuz ülkeyi. Bakın, eğer ayetlerle mukabele edecekseniz, ben size İsrâ Suresi'nin 16. ayetini hatırlatırım. Bakın, CHP'li arkadaşlar, İYİ Partili arkadaşlar, MHP'li ve AK Partili arkadaşlar, sizin içinizde de kıymetli hafızlar var. Bakın İsrâ 16’da yüce Allah ne diyor? Türkçe manasını söyleyeyim ben size. 'Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine emirler veririz. Onlar ise orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helaka müstahaktır. Biz de oranın üstüne getiririz' umarım ki bu ayet şu an gerçekleşmiyor. Beceriksiz bir yönetimle karşı karşıya ülke.

Az önce grup başkanvekilleri olarak toplantı yaptık. İBB bütçesine son 15 günde gelen yaklaşık 5 milyar liralık farkı konuştuk. İSKİ'nin içine girmiş olduğu bu kur farklarıyla oluşan girdabı konuştuk. Bunları hiç konuşmayacaksınız. O kuyruklardaki insanların oraya rol için geldiğini konuşacaksınız. Bakın bunlar kabul edilebilir değil. Kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz insanları, aşkla kandırdınız yıllarca. Ve bugün bakın ben sayın İmamoğlu’na bir çağrıda bulunuyorum. Bakın geçen sene 125 lira olan bir çuval un bugün 350 lira, 400 liralara çıktı. Belki bu sene sonuna kadar ekmeği bu fiyattan satacağız. Bakın buradan çağrımdır. Artık insanlar kuru ekmeğe muhtaç. Bugün bir büfenin kapısında eğer bin kişi bekliyorsa yarın 5 bin kişi bekleyecek. O yüzden biz İETT'yi nasıl sübvanse ediyorsak halk ekmeği de sübvanse edelim. 1,6 milyon günde ekmek üretiyoruz bakın. Somun ekmeğe muhtaç insanlar. Bence bu poşetli ekmekleri biraz azaltmamız lazım. Ekmek sayımızı 2 milyonlara çıkartmamız lazım. Kuru ekmeğe muhtaç olan insanlar İBB'nin yanlarında olduğunu görsün."

"Doğal bir birikme oluşuyor"

Daha önce bir televizyon programına katılan AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar ise halk ekmek büfelerinde oluşan kuyruk ile ilgili sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını savundu. Halk ekmek büfelerinin önünde kuyruk oluşmasının sebebinin "yoksulluk" olmadığını, sorunun İHE'de yeterli ekmek üretilmemesi ve belirlenen saatlerde büfelere ulaştırılmamasından kaynaklandığını iddia eden Kaynar şunları söyledi:

"Konuştuğum şeyleri burada tekrar ediyorum. Halk ekmek büfelerine, ekmek zamanında getirilmiyor ve azaltma yapılmış. Vatandaşımızın halk ekmek için alıştığı bir saat var. O saatte büfeye gidiyorlar. Ekmek gelmediği için orada doğal bir birikme oluşuyor. İHE'ye düşen görev buradaki yığılmayı engelleyecek çözüm üretmektedir. Ama bunlar ne yapıyor? Kasetçilik ruhlarında var. Çekip, bunları kendince yayınlayıp PR çalışması yapıyorlar. Halk ekmek gelmediği için bu kuyruklar oluşuyor. Halk ekmeğin belirlenen saatte gelmemesi nedeniyle vatandaşlar bekliyor."

İmamoğlu: Maalesef halkımız fakirleşti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal destek bizim için “Alan elin veren eli görmediği” düzendir. Hep böyle davrandık. Maalesef halkımız fakirleşti bu bir gerçek ancak Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim." ifadelerini kullandı.