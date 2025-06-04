İBB operasyonunda tutuklanan 8 kişi İzmir'e sevk edilecek
İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan Murat Çalık dahil 8 kişinin Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir'e sevk edileceği öğrenildi.
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve Silivri 9 No’lu Cezaevi'nde tutuklu bulunan 8 kişi için İzmir’e sevk kararı çıktı.
İzmir’e gönderilecek 8 isim arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da olduğu öğrenildi.
İBB'ye yönelik operasyonlarda görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Buğra Gökce ve Resul Emrah Şahan' da Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.