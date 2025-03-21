İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Oğuz Demir’den ‘yolsuzluk’ iddiasına yanıt: 1200 denetimde temiz çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 88 kişi 19 Mart sabahı 'yolsuzluk' ve 'terör'soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmıştı.

Operasyonların ardından İBB bütçesinden bir ayda '560 milyar liralık' yolsuzluk ve zimmete para geçirildiği iddiası ortaya atılırken, İBB’ye yönelik 2019 yılından bu yana yapılan resmi denetimler ve Sayıştay raporlarında bu iddiaların hiçbirisinin yer almadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Ekonomist, Şişli Meclis Üyesi ve İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Oğuz Demir, Sayıştay raporlarının ayrıntılarını ve denetim raporlarını değerlendirdi.

Demir, İBB’ye yönelik 560 milyar liralık yolsuzluk iddiasının hukuki ve mali olarak gerçekleri yansıtmadığını belirterek, soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğunu hatırlattı. Gizlilik kararı olan dosyaya ilişkin dile getirilen rakamlara nasıl ulaşıldığına dikkat çeken Demir, "Bir iddia varsa, hukuki yollarla incelenmelidir" dedi, hukukun dışına çıkılarak kamuoyunun manipüle edildiğini savundu.

İBB personelin maaşını, projeleri, yatırımları nasıl karşıladı?

İddiaları değerlendiren Demir, "2019-2024 yılları arasında İBB’nin kullandığı toplam bütçe 471 milyar lira. Yani iddia edilen 560 milyar liralık yolsuzluk, belediyenin 5 yıllık toplam harcama bütçesinden bile fazla. Peki, İBB bu süre zarfında 95 bin personelin maaşını, metro projelerini, altyapı yatırımlarını, şehir hizmetlerini nasıl karşıladı? Bu mantıksız bir iddia" diye konuştu.

İBB son 6 yılda 1200'den fazla denetimden geçti

Demir, İBB'nin 2019-2024 arasında 1200'den fazla denetimden geçtiğini, Sayıştay ve müfettiş raporlarında böyle bir yolsuzluğun tespit edilmediğini belirterek, "Eğer böyle bir usulsüzlük varsa, neden bu denetimlerde ortaya çıkmadı?" dedi. Meclis'te de buna yönelik bir önerge ve sorgulamanın gündeme getirilmediğini ifade etti.

Demir, iddiaların gerçekçi olmadığını, İBB'deki bütçe yönetiminin şeffaf ve hesap verilebilir olduğunu savunarak, "Gerçekleri saptırmaya yönelik bu girişimler, kamuoyunda karşılık bulmayacaktır" dedi.