İBB protestolarına ilişkin 819 kişiye kamu davası açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmaların ardından başlayan protesto gösterilerine ilişkin 20 ayrı soruşturma yürütüldüğü ve 819 kişi hakkında kamu davası açıldığı bildirildi. Hakkında dava açılanlardan 278'inin ise tutuklu olduğu aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 10 kişinin ise firari durumda olduğu kaydedildi.

"Kamu davası açılma işlemleri tamamlandı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"İlimizde gerçekleşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak 20 ayrı soruşturma dosyası üzerinden yürütülen soruşturmalar sonucunda tespit edilip işlem yapılan 829 şahıstan 819'u hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde bugün itibarıyla kamu davalarının açılması işlemleri tamamlanmıştır.

Hakkında dava açılanlardan 278'i halihazırda tutukludur. 10 şüpheli ise firari durumdadır."