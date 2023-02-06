İBB saat verdi: Kar yağışına dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan uyarıda saat 18.00'den sonra beklenen kar yağışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli İstanbullular; kentimizde saat 18.00 sularında şiddetli kar yağışı başlayacaktır. Zaruri işi olmayan vatandaşlarımızın bu saatten önce evlerine dönmeleri ekiplerimizin karla mücadelesini kolaylaştıracaktır"