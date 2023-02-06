İBB saat verdi: Kar yağışına dikkat
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şiddetli kar yağışına karşı bir uyarı yayımladı. Kent genelinde 18.00 suların kar yağışının başlayacağı açıklanarak zorunla olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve salı günü etkili olmayı sürdüreceği de bildirildi.
Haber Merkezi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan uyarıda saat 18.00'den sonra beklenen kar yağışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli İstanbullular; kentimizde saat 18.00 sularında şiddetli kar yağışı başlayacaktır. Zaruri işi olmayan vatandaşlarımızın bu saatten önce evlerine dönmeleri ekiplerimizin karla mücadelesini kolaylaştıracaktır"