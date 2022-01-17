İBB: Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, “Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu'nun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?” paylaşımı ile tepki gösterdiği proje onay süreci hakkında İBB yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İBB tarafından proje ve fizibilite çalışmaları tamamlanan, finansı hazırlanan, şehrin batı yakasındaki 3,5 milyon kişiye hizmet verecek 18,4 km'lik Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu'nun Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay beklediği belirtilerek, “6 raylı sistem hattıyla entegrasyon sağlayacak, metrobüs ve E-5 trafiğini rahatlatacak çok önemli proje, bir yıla yakındır sadece imza bekliyor.” denildi.

İBB'nin Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metro süreciyle ilgili açıklaması şöyle:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin raylı sistem açısından bugüne kadar hiçbir yatırım yapılmamış batı kesimindeki ilk metro hattının güncelliğini yitirmiş proje çalışmalarına 2019’da son sürat başladı. Metrobüs hattını ve E-5 trafiğini rahatlatacak metronun proje ve fizibilite çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden (AYGM) gelen talep üzerine revize edildi. Mart 2021’de yeniden Bakanlığa gönderildi.

"Bütçe hazırlandı, Cumhurbaşkanlığı ile görüşüldü"

Projenin finansmanı da Mayıs 2021’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutabakatı ile sağlandı. Yatırım bütçesi de hazır hale getirildi. İBB Yönetimi, AYGM’den cevap gelmemesi nedeniyle Kasım 2021’de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşmelerde bulundu. Ancak Cumhurbaşkanlığı, AYGM onayı olmadan inceleme ve onay sürecinin başlatılamayacağı bilgisini verdi. Bu nedenle tüm proje ve fizibilite çalışmaları hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, 15 Ocak’ta açıklanan kamu yatırım programına dahil edilemedi.

Beylikdüzü-Çobançeşme arasında doğrudan metrobüs aksını takip edecek 18,43 km ve 10 istasyonlu Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, bu akstaki metrobüs yolculuğu talebini önemli ölçüde azaltacak. Hattın, İstanbul’un doğu-batı aksında önemli yolculuk talebini karşılayan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı ile entegre olmasıyla da Büyükçekmece ve Beylikdüzü’ne kadar raylı sistem ulaşımı sağlanacak. Böylece E5 üzerindeki araç trafiği önemli ölçüde azalacak. Yine hattın Esenyurt-Saadetdere uzatmasıyla Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’na entegrasyon sağlanacak. Bu bölüm de TEM üzerindeki araç yolculuklarını hafifletecek.

İBB, bu süreçte, önceki dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen İncirli-Sefaköy Metrosu’nun yeniden belediyeye devri için de Ağustos ve Kasım 2020’de iki defa bakanlığa başvuruda bulundu.

Bu talepte, 'İncirli-Sefaköy Raylı Sistem Hattı’nın Beylikdüzü’ne kadar uzatılarak tek hat olacak şekilde yapılması' belirtildi. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu talebe de olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı.”