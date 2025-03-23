İBB soruşturması: Ali Nuhoğlu ve Serdal Taşkın'ın ifadelerine ulaşıldı

Başsavcılığın yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Serdal Taşkın ve Ali Nuhoğlu tutuklandı.

Nöbetçi hakimliğe ifade veren Ali Nuhoğlu, İmamoğlu'na ait 2 villanın yasal satışında değerinin altında rakam verildiğine ilişkin basında yer alan iddialara ilişkin savunma yaptı.

İlgili cari hesaplar içerisinde 15 milyon lira olarak görünen ödemenin taraflar arasındaki sözleşme içeriğinde görünmediğini belirten Nuhoğlu, şu an inşaat halinde olan 450 metrekare yeni yapılmış bir villa devrinin kurdan gelen 87 milyon lira farkın hiçbir boyutuyla görülmediğini ifade etti.

İBB'de yaptığım işlerle alakalı kurguyu anlamıyorum

Nuhoğlu, burasının 40 yıllık kooperatif evleri olduğunu kaydederek, "Maksadımız burada bir aile evi yapmaktı. İmar haklarını kullanabildik. Geriye zaten 150 metrekare kalmıştır. Kendilerine ait bir parsel vardır. Burada yapmadığımız durumda İmamoğlu şirketinden Tuncay Yılmaz'ın 'Burayı yapacaksanız yapın, bir bedel karşılığında alalım.' demişlerdir. 31 milyona aldığım 2 villayı, yaklaşık 150 milyona devrettim. Buradaki var olan ilişkiyi, bir şekilde İBB'de yaptığım işlerle alakalı kurguyu anlamıyorum" dedi.

Serdal Taşkın da 2019-2020 yılları arasında Medya AŞ'de genel müdürlük yaptığını anlatarak, 5 yıldır Erzincan'da çiftçilikle uğraştığını ve kimseyle görüşmediğini savundu.